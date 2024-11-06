В конфликте с Россией Украина допустила стратегическую ошибку, совершив нападение на Курскую область. Такое заявление сделал бывший военный атташе Великобритании Джон Форман.

«Нападение на Курскую область стало стратегической ошибкой Украины», — передает слова Формана издание Telegraph.

Он отметил, что эта атака совсем не отвлекла внимание российских военных.

Генерал-майор Апти Алаудинов из спецподразделения «Ахмат» заявлял, что Украина использовала 12 тысяч военнослужащих для нападения на Курскую область, с целью захвата Курской атомной электростанции и выдвижения ультиматума России. Однако российские войска успешно сорвали эти планы.

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Украина перебросила свои подразделения из активных зон боевых действий, но не смогла отвлечь внимание российских сил от других ключевых точек. В частности, ВС РФ освободили Ивановку в Донецкой Народной Республике. Профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета также охарактеризовал атаку на Курскую область как стратегическую ошибку Украины, которая, по его мнению, ускорила ее поражение в конфликте с Россией.