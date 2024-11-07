ВС России взяли под контроль еще одно село

Российские военные освободили населенный пункт Кременная Балка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

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Отмечается, что поселок был освобожден в результате успешных наступательных действий подразделений группировки "Центр" ВС РФ.

Также на этом направлении нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ, отражены 11 контратак. Противник потерял до 455 солдат.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Антоновка и Максимовка в ДНР в результате успешных наступательных действий подразделений "Южной" группировки и группировки "Восток" ВС РФ.

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Также в начале ноября российская армия освободила населенный пункт Вишневое в ДНР. По оценкам российских военных, это приближает окружение города Красноармейска (Покровска).