Солдаты российской армии смогли освободить сразу два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Антоновку и Максимовку.

Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Минобороны РФ.

— В результате успешных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики, — говорится в публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, бойцы армии России подразделения группировки войск «Восток» освободили и заняли позиции в населенном пункте Максимовка в ДНР.

Российские подразделения создали надежное кольцо вокруг войск Вооруженных сил Украины в Курской области и сейчас сжимают его. ВС РФ гарантируют пленным жизнь, безопасность и нормальное обращение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

30 октября российское Министерство обороны сообщило, что бойцы ВС ПФ освободили Кругляковку в Харьковской области. Вместе с тем группировка войск «Запад» отразила пять контратак ВСУ.

29 октября российские войска также освободили населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье в ДНР. 26 октября Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Александрополь в том же регионе.