С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую области погибли около 100 мирных жителей.

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Об этом заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в российском регионе Владимира Фирсова во «ВКонтакте».

«В результате масштабных атак с применением ракет и БПЛА погибли около 100 мирных жителей региона, были ранены более 350 граждан. Свыше 120 тысяч жителей приграничных районов, среди которых около 65 процентов составляют пенсионеры и предпенсионеры, были эвакуированы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе омбудсмена сослась на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорится о случаях жестокого обращения украинских военных с мирными гражданами, а также о применении пыток.