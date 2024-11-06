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Депутат Рады считает, что Сырский готовится отступать из Курской области

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области. Об этом она написала в Telegram-канале.

Соответствующий вывод Безуглая сделала на основании серии постов Сырского в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ на Курскую область и утверждает, что она якобы отвлекла российские силы с других направлений.

"Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области", - написала она, подчеркнув, что за это время ВСУ оставили несколько территорий в Донецкой и Харьковской областях.

Депутат также предложила Сырскому самому остаться в Курской области.

"А мы хоть вздохнем с облегчением", - добавила она.

Безуглая уже давно критикует главнокомандующего ВСУ на фоне неудач на фронте и больших потерь.

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Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 29,8 тыс. военнослужащих и 184 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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