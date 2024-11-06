Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области. Об этом она написала в Telegram-канале.

Соответствующий вывод Безуглая сделала на основании серии постов Сырского в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ на Курскую область и утверждает, что она якобы отвлекла российские силы с других направлений.

"Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области", - написала она, подчеркнув, что за это время ВСУ оставили несколько территорий в Донецкой и Харьковской областях.

Депутат также предложила Сырскому самому остаться в Курской области.

"А мы хоть вздохнем с облегчением", - добавила она.

Безуглая уже давно критикует главнокомандующего ВСУ на фоне неудач на фронте и больших потерь.

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Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 29,8 тыс. военнослужащих и 184 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.