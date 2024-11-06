Действия британских спецслужб просматриваются в попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Такое мнение в комментарии ТАСС выразил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"В провокации по захвату ЗАЭС четко видна рука Лондона, поскольку все персонажи, которые имеют к этому отношение, от Зеленского до Буданова, являются агентами британских спецслужб. Это почерк британцев - захватывать техногенно опасные объекты, чтобы затем политически манипулировать с их помощью. С Курской АЭС не получилось, появилась идея захватить ЗАЭС", - сказал он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов заявил, что российские войска не допустили захвата ВСУ Запорожской АЭС, который они предприняли после неудавшегося плана по захвату Курской АЭС.

Операция по захвату станции в Энергодаре была запланирована на 11 и 12 октября. 12 октября украинские солдаты должны были пересечь Днепр и получить контроль над ЗАЭС. В операции должны были быть задействованы военнослужащие центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, 10 систем РСЗО, 6 беспилотников. Также планами предусматривалось выделение 12 багги и 6 систем спутниковой голосовой связи.