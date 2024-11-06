Украинские военные обнаружили странную записку на своей сгоревшей БМП-1, обнаруженной неподалеку от передовой. Судя по тактическому знаку "Треугольник", машина погибла в Курской области.

На листке бумаги, прикрепленном к ограждению левой фары, печатными буквами крупно написано" "Хлопцы! Греха не будет, если спасете старого невинного человека".

О чем просил автор - не смогли понять ни мы, ни украинцы. Обнаруживший сгоревшую машину солдат ВСУ сказал, что записка "не особо понятна".

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Живых людей рядом с БМП: ни молодых, ни пожилых, - не оказалось.