Названа цель атаковавшего Каспийск дрона ВСУ

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что сбитый над Каспийском дрон проводил разведку позиций кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ. Он не исключил, что БПЛА принадлежал ВСУ. По его словам, Киев мог планировать, после разведки, попытку удара по военным объектам. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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Во-первых, в Каспийске очень много военных и стратегически важных объектов, включая базу Каспийской флотилии ВМФ РФ. Вероятно, летательный аппарат проводил разведку, чтобы в дальнейшем ВСУ попытались нанести удар, в том числе, предположу, по одному из кораблей Каспийской флотилии или другим объектам, — считает Липовой.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Каспийск, по предварительным данным, был атакован беспилотником самолетного типа А-22 «Летучая лисица». Канал опубликовал кадры, на которых, как утверждается, запечатлен пролет дрона над городом. Глава региона Сергей Меликов подтвердил информацию об инциденте. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Беспилотник снова атаковал Дагестан

О попытке БПЛА атаковать Каспийск ранее сообщил Telegram-канал Mash. По информации источников, украинские дроны были замечены в небе над городом утром 6 ноября. Отмечалось, что местные жители услышали звуки пропеллера и два взрыва. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

До этого в российском военном ведомстве сообщили, что в течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Дроны ликвидировали в Орловской и Курской областях.