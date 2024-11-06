Украина будет использовать полученные бронемашины Stryker при российском наступлении под Курском. Об этом заявило американское издание Forbes.

Как заявил автор материала, обозреватель Дэвид Экс, нет никаких причин считать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут использовать Stryker при наступлении Российской армии под Курском.

«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — отметил он.

Автор материала также указал на нехватку людей в рядах ВСУ. По его мнению, если украинское Минобороны не решит кадровый кризис, то бронемашины будут единственной помощью ВСУ, которая поступит под Курск.