Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на недавние ракетные пуски КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

© РИА Новости

По его данным, речь идет о запуске баллистической ракеты малой дальности класса "Хёнму-2" на учениях, которые прошли в западном уезде Тхэан (провинция Чхунчхон-Намдо) в 108 км от Сеула. В ходе маневров отрабатывался сценарий удара по кораблю КНДР, с которого была запущена ракета. Подчеркивается, что учения были призваны продемонстрировать готовность Сеула "ответить на любую провокацию" Пхеньяна.

31 октября КНДР провела запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19", которая поднялась на высоту 7 687,5 км и преодолела расстояние более 1 000 км. 5 октября народно-демократическая республика осуществила пуск семи баллистических ракет малой дальности.