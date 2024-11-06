Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска активно минируют Харьковскую область в районах с мирными жителями.

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«За последнее время поступает большое количество информации о тотальном минировании местности в Харьковской области», — указал Марочко.

Он отметил, что боевики ВСУ устанавливают минное заграждение не только в непосредственной близости к линии боевого столкновения, но и в тылу, около населённых пунктов с находящимися в них мирными гражданами.

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По словам Марочко, как правило, заграждения не обозначаются указателями о минной опасности, в результате чего уже есть жертвы среди мирного населения, включая несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали «лепестками» дорогу на Украинск, по которой эвакуируются жители.