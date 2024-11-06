Марочко заявил, что ВСУ массово минируют тылы в Харьковской области

Вооруженные силы Украины массово минируют тыловые районы в Харьковской области, в том числе у населенных пунктов. Это уже привело к жертвам среди гражданского населения, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За последнее время поступает большое количество информации о тотальном минировании местности в Харьковской области. Инженерно-саперные подразделения украинских боевиков осуществляют работы по минному заграждению не только в непосредственной близости к ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС), но и в тылу. Минирование осуществляется в том числе в непосредственной близости к населенным пунктам, где еще проживают мирные граждане", - рассказал Марочко со ссылкой на собственные источники информации.

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Он уточнил, что, как правило, заграждения не обозначаются указателями о минной опасности. Это уже привело к жертвам среди мирного населения, в том числе среди несовершеннолетних.