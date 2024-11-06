Украинские власти скрывают реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины в результате российского удара по одному из цехов завода «Мотор Сич».

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Соответствующие заявления в среду, 6 ноября, сделал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

— После прилета по заводу «Мотор Сич» на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только шесть погибших и 22 раненных. Понятно, что среди погибших есть сотрудники предприятия, но они работали на производстве военной продукции, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, каждый из пострадавших принимал непосредственное участие в производстве беспилотных летательных аппаратов.

В частности, уничтоженный цех специализировался на создании комплектующих и авиадвигателей для военных дронов. Подсчет реальных потерь все еще ведется, поскольку Киев следит за тем, чтобы нигде не размещалось видео или фото из данного цеха.

В связи с тем, что российская и украинская армии активно готовятся к войне в условиях зимы, многие эксперты стали прогнозировать еще одно возможное наступление Киева на российское приграничье.

Чтобы победить Россию, ВСУ нужно мобилизовать четыре миллиона украинцев, из которых погибнет миллион. При этом им не нужно платить зарплаты. Об этом заявил ветеран «антитеррористической операции» (АТО) Мартин Брест.