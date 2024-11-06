Рогов: российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что бойцы ВС России продолжают активное продвижение к южному пригороду Курахово.

«Наши войска продвигаются к южному пригороду Курахово», — заявил он РИА Новости, отметив, что российские войска оттесняют ВСУ и занимают всё новые позиции.

Рогов отметил, что лишь за последние 24 часа российские военные взяли под контроль плацдарм между сёлами Максимовка и Трудовое, находящимися южнее населённого пункта.

«Речь идет о 15 кв. км», — пояснил он.

2 ноября «Военная хроника» писала, что «петля» вокруг города Курахово в ДНР постепенно затягивается.