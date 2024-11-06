ВСУ получили высокоточный снаряд времен холодной войны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили высокоточные артиллерийские снаряды M712 Copperhead калибра 155 миллиметров, которые начали разрабатывать во время холодной войны, в 1970 году.

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Возможности устаревающих боеприпасов оценила «Российская газета».

«Copperhead были запущены в серийное производство еще более 45 лет назад и в настоящее время сняты с вооружения. Возможно, какое-то количество снарядов нашлось где-то на складах и их просто не успели утилизировать», — пишет издание.

Автор отметил, что боеприпасы Copperhead уступают российским снарядам «Краснополь» по дальности стрельбы и массе взрывчатого вещества.

M712, который весит 62 килограмма, несет 6,7 килограмма взрывчатого вещества. Снаряд оснащен кумулятивно-фугасной боевой частью. Для наведения Copperhead используют подсветку цели лазерным целеуказателем. Боеприпас может поражать цели на дальности от 3 до 16 километров.

В августе в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» обеспечивает высокую вероятность поражения целей в условиях сложной помеховой обстановки.