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Axios: США требуют от Ирака предотвратить иранскую атаку с его территории

Администрация США требует от властей Ирака предотвратить возможное нанесение Ираном удара по Израилю с иракской территории, сообщает Axios со ссылкой на источники.

США требуют от Ирака предотвратить иранскую атаку с его территории
© ТАСС
«Если вы этого не сделаете, мы не сможем удержать Израиль от нанесения удара по Ираку», — сказал один из представителей администрации Джо Байдена премьер-министру Ирака.

Как писал Axios ранее, Тегеран планирует ударить по Израилю с территории Ирака перед президентскими выборами в США.

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