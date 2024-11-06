Axios: США требуют от Ирака предотвратить иранскую атаку с его территории
Администрация США требует от властей Ирака предотвратить возможное нанесение Ираном удара по Израилю с иракской территории, сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Если вы этого не сделаете, мы не сможем удержать Израиль от нанесения удара по Ираку», — сказал один из представителей администрации Джо Байдена премьер-министру Ирака.
Как писал Axios ранее, Тегеран планирует ударить по Израилю с территории Ирака перед президентскими выборами в США.