ВСУ опасаются окружения в Курахово и считают ситуацию там «сверхсложной»

Украинским военным в Курахово (ДНР) грозит окружение, признал пресс-офицер 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков.

Согласно сообщению «СТРАНА.ua», Войтенков в ходе интервью «Радио Свобода»* уклонился от прямого ответа на вопрос о целесообразности отвода подразделений ВСУ из Курахово, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как «сверхсложную».

2 ноября «Военная хроника» писала, что «петля» вокруг города Курахово в ДНР постепенно затягивается.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.