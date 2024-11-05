США проведут испытания гиперзвуковой ракеты сразу после выборов

Вооруженные силы США планируют провести испытания гиперзвуковой ядерной ракеты сразу после закрытия в стране избирательных участков. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III пройдут с 23:00 до 5:00 по местному времени. При этом военные сообщили, что испытания не связаны с выборами, а являются плановым мероприятием, которое было запланировано еще несколько лет назад. Целью испытаний назвали «демонстрацию ядерных сил США».

«Запуск <...> (будет совершен — прим. ред.) с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Некоторые американцы выразили обеспокоенность по поводу испытания ядерного оружия в тот же день, когда страна голосует за следующего президента», — сообщает издание.

Ранее КНДР запустила 7 баллистических ракет перед выборами США.