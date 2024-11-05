Генштаб ВСУ сообщил, что из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Украине могут начаться сбои в работе геолокации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что система РЭБ применяется для отражения воздушных атак. Однако ее работа также влияет на систему точного времени, которая используется в режиме автоматического уточнения времени в смартфонах, а также на систему геолокации. Там также уточнили, что сбои могут начаться при объявлении воздушных тревог.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ВСУ жалуются на западные беспилотники, которые Украина получает в рамках военной помощи от других стран.