Иран спрятал склады с ракетами под землей

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские силы спрятали свой запас ракет по нескольким подземным хранилищам в нескольких городах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Мехр».

По его словам, Иран использует много подобных хранилищ сразу в нескольких городах. При этом некоторые из них расположены на глубине в 500 метров.

В США оценили готовность Ирана вступить в войну с Израилем

«Количество мест, где расположены ракеты, столь велико, что если их засекут, то враги не смогут им противостоять. Вы видите лишь вершину айсберга», — заявил он.

Ранее стало известно, что Иран согласовал ответные действия на недавние удары Израиля.