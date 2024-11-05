ВСУ предприняли попытки контратак в районе Работино

Украинская армия предприняла попытку контратак в районе Работино, но ВС РФ их отбили. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Противник попытался провести пару контратак в районе Работина», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что подобной ситуации не было уже на протяжении длительного времени.

По словам Рогова, российские бойцы «наказали противника нашей артиллерией». Удары наносили дронами и ТОС (тяжелая огнеметная система). Эксперт не уточнил, какие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли в живой силе.

Накануне Рогов заявил об отражении контратак ВСУ севернее Работино, на Ореховском направлении Запорожской линии фронта. По его словам, российские бойцы обернули войска противника в бегство. Хотя, украинские солдаты на этом участке фронта пошла в атаку большими группами, которым оказывали поддержку беспилотники и артиллерия.