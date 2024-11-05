В Google оправдались за спутниковые снимки военных систем Украины

Спутниковые снимки военных систем Украины на картах Google были сделаны более года назад и взяты из «общедоступных источников». Такое объяснение дали в американской корпорации, передает РИА Новости.

Ранее сервис Google Maps обновил спутниковые снимки территории Украины, на которых оказалось видно расположение объектов ВСУ, в том числе крупнейшие аэродромы, где размещены истребители и системы ПВО. Директор украинского Центра противодействия дезинформации Алексей Коваленко заявил, что обратился к корпорации с просьбой исправить это, но ей «не до этого».

«Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников — мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий», — прокомментировали это в Google.

Там отметили, что «очень серьезно относятся к таким запросам и поддерживают постоянную связь с украинскими официальными лицами».