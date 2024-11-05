Стало известно, о чем попросил родителей погибший участник СВО

Погибший на СВО российский военнослужащий из Тюмени в своем предсмертном письме попросил родителей впервые съездить на море, посадить на даче виноград, построить баню и завести собаку, пишет портал «Тюменская линия». Как отмечается, послание родным он оставил своему сослуживцу и попросил передать в случае своей гибели. Товарищ просьбу выполнил.

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Мать бойца рассказала, что ее сын отправился на СВО после возвращения со срочной службы, чтобы помочь товарищам, уже находившимся в зоне боевых действий. Его определили в снайперы, однако он перевелся в разведчики. Примерно в это время он и написал письмо на случай своей смерти.

Отмечается, что бойца наградили орденом Мужества посмертно. Родители признались, что уже выполнили просьбы сына.

Ранее сообщалось, что при погибшем на Авдеевском направлении в зоне СВО 52-летнем военнослужащем ВС РФ нашли трогательное письмо от школьницы из Сызрани. Родные бойца намерены найти девочку, которая поблагодарила мужчину за защиту Родины и попросила только об одном одолжении — беречь себя.

Другой ветеран СВО ищет женщину, чье письмо он перечитывал в окопах, чтобы лично поблагодарить ее за добрые пожелания. По его словам, женщина является жительницей города в Забайкальском крае. Он отметил, что, возможно, благодаря именно этому письму он вернулся домой к семье живым и невредимым.