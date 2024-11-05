Стало известно, какие преимущества открывает положение ВС РФ под Харьковом

Вооруженные силы России постепенно расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, положение войск на этом направлении открывает возможности для их наступления к Боровой и Купянску-Узловому. Он также подчеркнул, что за неделю армия установила контроль над двумя населенными пунктами в Купянском районе.

Постепенно нашими войсками расширяется зона контроля вдоль берега реки. <...> Это преобладание сил и уверенное положение нашей армии на фронте открывает также возможности для развития дальнейшего наступления как по направлению к Боровой, так и по направлению к Купянску-Узловому, — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» атаковали ВСУ в районах Петропавловки, Голубовки, Першотравневого, Купянска Харьковской области и села Терн в ДНР. Украинская армия потеряла до 460 военнослужащих, боевую машину, три автомобиля и три склада со снарядами. Также ВС РФ уничтожили гаубицу М198 и L119.

До этого военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли под контроль Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское в ДНР. По данным Министерства обороны РФ, в боях принимали участие бойцы группировок войск «Центр» и «Восток».