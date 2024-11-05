Названы последствия применения Украиной грязной бомбы в зоне СВО

Использование Вооруженными силами Украины грязной бомбы не оставит продвижение ВС России в зоне специальной военной операции, уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что тем не менее такое оружие нанесет огромный вред экологии, животным и людям.

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Грязная бомба нанесет вред экологии, природе, животным и, конечно же, людям, ущерб их здоровью. На десятки лет окажутся зараженными почва и вода. На зараженных территориях можно вести боевые действия, применяя защитные средства, тот же общевойсковой защитный комплект, противогазы. Ничего нового в этом плане, — пояснил Перенджиев.

По словам политолога, главное отличие грязной бомбы от обычной ядерной — наличие единственного поражающего фактора, радиационного заражения местности. Эксперт уточнил, что у ядерной бомбы главными факторами являются ударная волна, световое излучение и электромагнитный импульс. Он рассказал, что для изготовления грязной бомбы используют радиоактивные материалы, например так называемый мирный атом.

Будет идти работа по дезактивации местности по аналогии с разминированием, очищение от ядерного слоя, как говорится. Так что такая работа ведется параллельно — защита и дезактивация. Как в Чернобыле: побывавшие в зоне заражения проходили дезактивацию. Понятно, что дезактивация не на 100% очистит местность, но максимально снизит риск заражения, — заключил Перенджиев.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ способны пойти на провокацию с грязной бомбой. Он отметил, что оборонное ведомство продолжит мониторинг и анализ ядерных угроз со стороны Украины.