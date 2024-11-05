СМИ: Маск помог предотвратить атаку ВСУ на Крым

Личное решение Илона Маска не активировать спутниковую связь Starlink над Крымом осенью 2022 года помогло предотвратить по меньшей мере одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории полуострова. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По ее информации, Маск лично принял такое решение, поскольку хотел предотвратить ядерную войну. Бизнесмен самостоятельно решает, где, когда и для кого будут задействованы спутники Starlink, подчеркивает издание.

Газета отмечает, что в начале украинского конфликта Маск был сторонником Зеленского и отправил тысячи терминалов Starlink для ВСУ. Однако два года спустя предприниматель начал открыто выступать против американской помощи Киеву.

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX Маска, передают интернет-сигнал с орбитальных спутников на наземные терминалы, которые затем распределяют его как Wi-Fi. В декабре 2023 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что на Украине работают около 47 тыс. аппаратов Starlink. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что вооруженные силы страны используют спутниковые системы на всей линии фронта.

Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. В частности, в прошлом году скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink над Крымом в 2022 году. Позднее аналитики испанской газеты El País выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от этой системы. Они пришли к выводу, что эта система необходима ВСУ, если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть.