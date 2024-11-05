Приоритетная цель ВСУ и радиоактивная опасность: о чем заявлял начальник войск РХБЗ России

Глава российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов предупредил о возможности создания Киевом «грязной бомбы». Главное из брифинга генерал-лейтенанта в материале «Рамблера».

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Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника.

Курская АЭС и последствия аварии на ней

Сегодня в ходе брифинга глава российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов отметил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции.

«Министерству обороны Российской Федерации стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции, и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация», - заявил он.

При этом Кириллов обратил внимание на то, что крупномасштабная авария на Курской АЭС может привести к распространению радиации на значительную часть Европы.

Последствия обстрелов Запорожской АЭС

Также к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и станции «Фукусима-1» могут привести обстрелы украинскими войсками критически важных объектов Запорожской АЭС, заметил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание"», - рассказал он.

Глава РХБЗ напомнил, что только в 2022 году ВСУ 49 раз атаковали ЗАЭС с использованием артиллерии и беспилотников, и в настоящее время обстрелы, которые «могут привести к необратимым последствиям», продолжаются.

При этом Служба безопасности Украины осуществляет диверсионно-террористическую деятельность в отношении персонала Запорожской АЭС, заявили в Минобороны.

Напомним, что ранее украинские спецслужбы организовали теракт в Энергодаре, в результате которой погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. А 22 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры Энергодара и территорию вблизи Запорожской АЭС.

В августе в Росатоме сообщили, что украинские дроны серьезно повредили устройство для охлаждения воды Запорожской АЭС. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина тогда сообщила, что радиационный фон после атак остался в норме. Загоревшийся из-за удара ВСУ объект не участвовал в работе станции.

«Грязная бомба» и возможные провокации Киева

При этом, по данным Минобороны России, российская специальная военная операция сорвала ядерную программу Украины, которая с 2021 года в 20 раз увеличила финансирование Харьковского физико-технического института и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.

Однако имеющиеся сейчас возможности, в том числе и наличие отработанного ядерного топлива, позволяют Киеву создать так называемую «грязную бомбу», уточнил Игорь Кириллов.

«С учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации, с целью дискредитации органов государственной и местной власти», - констатировал он.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает «радиационную, химическую, биологическую обстановку» и ведет анализ ядерных угроз со стороны Украины.