Bild: ВСУ придется бежать из 20 населенных пунктов

Ситуация вокруг Курахово с планомерным продвижением российских войск на запад к северу и югу от города все больше напоминает полукотел, пишет обозреватель Bild Юлиан Репке.

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Последним достижением армии России стало взятие Максимовки к юго-западу от города. Повторяя сценарий Угледара и Селидово, ВС РФ охватывают Курахово широким полукольцом с тем, чтобы затем стремительным рывком обрезать пути снабжения гарнизона и установить контроль над единственной дорогой, выходящей из города на запад.

По ней после сдавливания клещей, как крем из тюбика, будут выходить украинские подразделения. И, естественно, попадать под удары российской артиллерии, дронов и авиации.

Чтобы избежать такогно печального сценария, ВСУ следует уже сейчас оперативно отступать из двух десятков населенных пунктов, попавших в полукотел.