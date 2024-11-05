В России предупредили о готовящейся масштабной атаке Киева

Украинские военные сократили количество ночных атак беспилотными летательными аппаратами по российским регионам, и такое затишье может свидетельствовать о подготовке масштабного налета. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его словам, Вооруженные силы Украины регулярно совершают ночные налеты, однако в последнее время стало «относительно тихо».

«Пауза - не первая, и каждая из них ранее была связана с подготовкой противника к масштабным атакам с использованием 100+ беспилотников», - заметил он.

В свою очередь издание «Царьград» обратило внимание на то, что часто такое затишье предшествует комбинированным ударам Вооруженных сил Украины, где с неба бьют БПЛА, а с моря - безэкипажные катера. При этом удары направлены часто не только по приграничным районам.

«ВСУ пытаются прощупать оборону и других, тыловых, регионов России. В том числе противник не оставляет попыток пробить защиту Москвы», - отмечается в статье.

Напомним, что в ночь на 10 сентября средства ПВО перехватили 144 украинских беспилотника, в том числе 20 дронов над Московской областью. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате атаки загорелся жилой дом в Раменском. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели 46-летней женщины. Еще три человека получили ранения и травмы.