Минобороны предупредило о радиационной аварии на Украине

На Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения. В Минобороны отметили, что это можно классифицировать как «радиационная авария».

«Настороженность вызывает доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения», — сказал он, передает ТАСС.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, все источники находились в Институте метрологии в Харьковской области.

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Ранее ВСУ обстреляли инфраструктуру Запорожской АЭС. Был уничтожен пост радиационного контроля станции. В пресс-службе ЗАЭС отметили, что после удара специалисты вручную замерили уровень радиации. Он находится в норме.