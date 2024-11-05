Войска России сорвали операцию ВСУ "Короткое замыкание" по захвату ЗАЭС

Российские военные не допустили захвата ВСУ Запорожской АЭС, который Киев планировал в рамках операции "Короткое замыкание", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Замысле противника был сорван благодаря упреждающим действиям российских подразделений, сказал он на брифинге.

Он напомнил, что ВСУ еще в 2022 году пытались захватить ЗАЭС, отправив для этой цели спецназ главного управления разведки и иностранных наемников, тогда им этого сделать не удалось.

Операция "Короткое замыкание" была разработана после провала попытки захватить Курскую АЭС. Как сообщил Кириллов, в операции должны были участвовать украинский спецназ и применяться РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотники.

Он также рассказал, что из-за начала СВО Украине не удалось создать ядерное оружие, но Киев сохранил возможность собрать так называемую "грязную бомбу" из отходов ядерного производства.