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Польша вложит миллиарды в производство боеприпасов

Польша инвестирует 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов или 72 миллиарда рублей) в производство крупнокалиберных боеприпасов, объясняя это угрозой нападения России. Об этом пишет Reuters.

Польша вложит миллиарды в производство боеприпасов из-за угрозы нападения РФ
© globallookpress.com

«Целью законопроекта является создание возможностей для финансирования мероприятий, направленных на увеличение мощностей по производству боеприпасов», — приводит агентство текст нового закнопроекта.

Сикорский: безопасность Польши важнее, чем военная помощь Киеву

Ранее стало известно, что военные из Польши и стран Балтии задумались об атаке на Санкт-Петербург в случае возможного конфликта с Россией.

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