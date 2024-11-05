МО РФ: проведение СВО не позволило Украине начать ядерную программу

В ходе специальной военной операции удалось предотвратить реализацию Украиной собственной ядерной программы. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ключевыми участниками украинской ядерной программы являлись Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.

«Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу», — сообщил Кириллов во время брифинга.

Он также отметил, что основными исполнителями должны были стать Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук Украины, ученые которых принимали участие в ядерной программе Советского Союза.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит создание ядерного оружия на Украине. Он уточнил, что за подобными действиями Киева последует реакция России.