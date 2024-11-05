Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения укреплений и военной техники Вооруженных сил Украины в Курской области. Видео запечатлело точную работу бойцов ВС РФ по нанесению ударов по позициям противника. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Бои на Курском фронте: армия России уничтожает укрепления и скопления техники врага, — подписал ролик Руденко.

Ранее Руденко сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ ударом беспилотника «Ланцет» поразили автомобиль с командиром одного из подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Журналист опубликовал соответствующие кадры и уточнил, что машину выследили российские разведчики. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

До этого в российском военном ведомстве сообщили, что военные подразделения войск «Север» с помощью боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк Вооруженных сил Украины в Сумской области. Также было опубликовано видео с моментом ликвидации машины. Уничтожение было подтверждено кадрами оперативного контроля.

Также сообщалось, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» за последние несколько месяцев уничтожили 13 американских гаубиц М777 на Каховском направлении. По данным ведомства, ВСУ стараются прятать технику НАТО, но российские беспилотники все равно поражают ее.