Российские войска получили партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

Вооруженные силы России получили очередную партию огнеметных систем «Солнцепек» от концерна «Уралвагонзавод». Об этом сообщает Ростех.

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«Госзаказчику переданы модернизированные боевые машины», - говорится в сообщении.

Уточняется, что конструкторы провели значительную модернизацию боевой машины с учетом пожеланий участников специальной военной операции.

Перед тем, как отправить технику заказчику, специалисты провели пробеговые испытания, провели качество монтажа, работу приборов и механизмов. Ходовые качества боевых машин оценили в различных дорожных условиях.

Также в сообщении говорится, что за прошлый год на УВЗ увеличили выпуск тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Этого удалось добиться за счет расширения производственых мощностей, увеличения численности персонала и перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику.

Ранее сообщалось, что «Солнцепек» выжег пункт временной дислокации ВСУ в районе Северска.