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Российские войска получили партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

Вооруженные силы России получили очередную партию огнеметных систем «Солнцепек» от концерна «Уралвагонзавод». Об этом сообщает Ростех.

Российские войска получили партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
© Ростех
«Госзаказчику переданы модернизированные боевые машины», - говорится в сообщении.

Уточняется, что конструкторы провели значительную модернизацию боевой машины с учетом пожеланий участников специальной военной операции.

Перед тем, как отправить технику заказчику, специалисты провели пробеговые испытания, провели качество монтажа, работу приборов и механизмов. Ходовые качества боевых машин оценили в различных дорожных условиях.

Также в сообщении говорится, что за прошлый год на УВЗ увеличили выпуск тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Этого удалось добиться за счет расширения производственых мощностей, увеличения численности персонала и перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику.

Ранее сообщалось, что «Солнцепек» выжег пункт временной дислокации ВСУ в районе Северска.

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