Китай представит новый истребитель-невидимку

Китай презентует новый истребитель-невидимку J-35A на международной выставке Airshow China 2024 в Чжухае, сообщили в пресс-службе Народно-освободительной армии страны. Событие пройдет с 12 по 17 ноября.

Многоцелевой истребитель-невидимка среднего размера J-35A будет представлен на 15-й выставке Airshow China, — отметил представитель отдела оснащения ВВС НОАК полковник Ню Вэньбо.

По словам военного эксперта Ли Ли, новый истребитель-невидимка станет вторым в арсенале китайской армии. Страна также встанет на одно место с США, которые обладают стелс-самолетами F-22 и F-35. Новинка должна повысить общую боеспособность Пекина в морских и воздушных операциях, передает Центральное телевидение КНР.

Кроме истребителя на выставке впервые презентуют ракетный комплекс Хун-19, новый многофункциональный ударно-разведывательный беспилотник. Посетители выставки смогут осмотреть грузовой отсек самолета Y-20.

Ранее Китай ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий Соединенных Штатов и их руководителей за предоставление военной помощи Тайбэю. По информации МИД страны, это расценивается как серьезное вмешательство во внутренние дела Пекина.