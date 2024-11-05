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Названа цель военной разведки России

Вскрытие возможной реакции США и НАТО на разгром ВСУ, является важнейшей задачей российской военной разведки, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. По его словам, необходимо выяснить планы по возможному использованию объединенных вооруженных сил Альянса.

Названа цель военной разведки России
© РИА Новости
Важнейшей задачей военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции главного противника на разгром ВСУ, планов и намерений по возможному использованию объединенных вооруженных сил НАТО после достижения Россией целей СВО, — сказал Винокуров.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что если любое неядерное государство при поддержке ядерного государства совершит агрессию в отношении России, то это будет расцениваться как совместное нападение на страну. По его словам, эти критерии определены государственной политикой в области ядерного сдерживания. Таким образом, Западу было сделано четкое и жесткое предупреждение.