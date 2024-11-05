Названа цель военной разведки России

Вскрытие возможной реакции США и НАТО на разгром ВСУ, является важнейшей задачей российской военной разведки, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. По его словам, необходимо выяснить планы по возможному использованию объединенных вооруженных сил Альянса.

Важнейшей задачей военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции главного противника на разгром ВСУ, планов и намерений по возможному использованию объединенных вооруженных сил НАТО после достижения Россией целей СВО, — сказал Винокуров.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что если любое неядерное государство при поддержке ядерного государства совершит агрессию в отношении России, то это будет расцениваться как совместное нападение на страну. По его словам, эти критерии определены государственной политикой в области ядерного сдерживания. Таким образом, Западу было сделано четкое и жесткое предупреждение.