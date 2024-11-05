Помогавший ВС РФ с территории Украины американец Дэниэл Мартиндейл рассказал РИА Новости, что украинские военные в зоне боевых действий просили его помочь с выездом в США.

"Они были напуганы... А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку. Их боевой дух полностью исчез", - сказал Мартиндейл.

Ранее сообщалось, что гражданин США, приехавший на Украину еще до начала СВО, после 24 февраля 2022 года установил связь с российскими силовиками и в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов.

Отмечалось, что благодаря деятельности американца стали возможны высокоточные удары по противнику без ущерба гражданской инфраструктуре и мирному населению.

В частности, он сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.

Российские спецслужбы эвакуировали Мартиндейла с подконтрольной Украине территории. Сейчас он находится в Москве и ожидает рассмотрения вопроса о получении гражданства РФ.