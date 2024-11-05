КНДР запустила 7 баллистических ракет перед выборами США

Северная Корея запустила во вторник, 5 ноября, со своего восточного побережья не менее семи баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщает министерство обороны Японии. Накануне сестра лидера КНДР Ким Чен Ына выступила с осуждением военных учений с участием США, Японии и Южной Кореи.

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"По меньшей мере семь ракет преодолели расстояние в 400 километров каждая, пролетев на высоте 100 километров", - заявил министр обороны Японии Гэн Накатани, чьи слова приводит американский телеканал FNN.

Групповой запуск был совершен из района Саривон в провинции Хванхэ-Пукто. Все ракеты упали в Тихом океане за пределами исключительной экономической зоны Японии.

"Это делается в знак протеста против совместных авиаучений Южной Кореи, США и Японии. Однако косвенно это делается для того, чтобы продемонстрировать себя перед президентскими выборами в США", - сказал Ян Му Чжин, президент Университета северокорейских исследований в Сеуле. Его слова приводит агентство Reuters.

Накануне учения ВВС трех стран осудила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

"Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на Корейском полуострове и в регионе - это сразу означает войну, - такова объективная действительность, которую нельзя отрицать", - заявила Ким Е Чжон, чьи слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

3 ноября ВВС Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи провели совместные учения с применением истребительной авиации и стратегического бомбардировщика B-1B. Они стали ответом на испытание КНДР новейшей баллистической ракеты "Хвасон-19", дальность которой, по некоторым оценкам, может превышать 15 тысяч километров.