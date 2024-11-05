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В Курской области в ходе боя ликвидировали отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ

В Кореневском районе Курской области в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы 15 бойцов противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В Курской области в ходе боя ликвидировали отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ
© Lenta.ru

Как уточнил собеседник агентства, столкновение произошло на севере от села Любимовка. По его словам, украинским военным предлагали сдаться в плен, однако они отказались.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии уничтожил позицию операторов беспилотников ВСУ в Курской области. Как выяснилось, удар по позициям противника нанесли при помощи нескольких дронов-камикадзе. В результате произошло возгорание хранившегося в здании боекомплекта.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 4 ноября, Киев потерял на курском направлении более 29,6 тысячи военнослужащих и свыше 1000 единиц техники, в том числе западной.

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