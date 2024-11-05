Пушилин рассказал о сложностях ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности на фронте на фоне насильственного призыва. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует ТАСС.

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«Определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника, исходя из того же уровня мобилизации, который проходит по территории Украины, насильственной мобилизации», — заявил он.

Пушилин также напомнил, что на украинском телевидении все чаще звучат призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Кроме того, глава ДНР добавил, что потенциал ВСУ не стоит недооценивать.

5 ноября украинский аналитический ресурс DeepState признал потерю населенного пункта Степановка в ДНР. Как сообщалось, российские войска активно продвигаются на кураховском направлении. В частности, продвижение зафиксировано у Курахово, Колесниковки, Богоявленки и Кременной Балки.