Бойцы Вооруженных сил РФ ударом беспилотника «Ланцет» поразили автомобиль с командиром одного из подразделений ВСУ в зоне проведения военной операции на Украине, сообщил военкор Андрей Руденко, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале. Журналист уточнил, что машину выследили российские разведчики. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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В Курской области наши разведчики выследили автомобиль с командиром одного из нацистских подразделений Украины. В дело вступил «Ланцет» и, словно лезвие, уничтожил автомобиль вместе с врагами, находящимися в нем, — написал Руденко.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военные подразделения войск «Север» с помощью боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк Вооруженных сил Украины в Сумской области. Также было опубликовано видео с моментом ликвидации машины. Уничтожение было подтверждено кадрами оперативного контроля.

До этого в российском военном ведомстве рассказали, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» за последние несколько месяцев уничтожили 13 американских гаубиц М777 на Каховском направлении. По данным ведомства, ВСУ стараются прятать технику НАТО, но российские беспилотники все равно поражают ее.