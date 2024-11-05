Бойцы Вооруженных сил России ликвидировали известного украинского барабанщика Николая Amorth Состина на Покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Военкоры называют погибшего музыканта сатанистом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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«Отважные» на фронте ликвидировали известного барабанщика-сатаниста Николая «Amorth» Состина. Известно, что с минувшего вторника 39-летний сатанист находился на боевых позициях на Покровском направлении, — говорится в сообщении.

Основатель групп SOOM и «Пращур» Алексей Ковалев опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, в котором назвал Состина «частью истории украинского блэк-метала». Он отметил, что барабанщик вернется домой «на щите», отметив, что это «было дикое путешествие». Вокалист музыкального коллектива «Заводь» Дмитрий Самсонов также добавил, что погибший внес большой вклад в развитие жанра на Украине.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины сообщило о гибели в зоне специальной военной операции члена сборной по академической гребле Даниила Егорова. Спортсмен умер 28 октября в бою под Нью-Йорком. С началом СВО на Украине он вступил в ряды батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).