Член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская заявила, что власти Украины не смогут выполнить план по мобилизации до конца 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление депутата в эфире украинского канала.

По словам Бобровской, показатели мобилизации начали падать с сентября. Она добавила, что переводы авиатехников и военных, обслуживающих системы ПВО, в пехоту по приказу главы ВСУ Александра Сырского связаны с потерями в боевых бригадах.

«До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года», - заявила депутат.

В мае на Украине вступил в силу закон о мобилизации. Он уменьшил нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упростил процедуру вручения повесток. После вступления закона в силу все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные.

На Украине заявили о планах мобилизовать ещё 160 тысяч человек

The Times сообщала, что украинские уклонисты платят до пяти тысяч долларов (около 490 тысяч рублей) за побег из страны - столько берут проводники, обещающие провести их через границу. Чтобы покинуть страну, некоторые украинцы пытаются переплыть бурную реку на границе с Румынией в гидрокостюмах и спасательных жилетах.