Украинские власти не выполнят план по мобилизации до конца года, заявила депутат парламента страны, член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская, ее слова приводит канал «Говорит Великий Львов». По ее словам, Киев не достиг обозначенных показателей ни в рамках года, ни в рамках месяца.

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С сентября начала проседать мобилизация, осень пошла на спад. Переводы [авиатехников и военных ПВО в пехоту] были вызваны приказом главкома ВСУ [Александра Сырского] именно потерями людей в боевых бригадах, и до декабря мы не выполняем план генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен, — отметила она.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что правительству Украины следует начать мобилизацию женщин. По ее мнению, для начала украинок нужно призвать на тыловые должности или для привлечения к работам в военной промышленности.

При этом Безуглая указала на большое число «пристроенных» в тылу мужчин, которых следовало бы направить в боевые подразделения. Без мобилизации женщин Украину в конечном счете ждет поражение в конфликте и ликвидация государственности, констатировала она.

До этого украинский посол в Великобритании Валерий Залужный также обратил внимание, что Киев может прибегнуть к принудительной мобилизации женщин в национальную армию. Экс-главком ВСУ призвал не допустить такого развития событий.