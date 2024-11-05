У оказавшихся в Курской области частей ВСУ нет четкого представления, какая территория контролируется ими, где противник. Морские пехотинцы "Арктического" батальона используют неразбериху для организации диверсий и захвата позиций.

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"На картах противника территория отмечена как "желтая зона" - то есть она якобы под ВСУ. На самом деле там на глубине пяти-восьми километров сидят наши люди и делают вещи", - рассказал RT командир десантно-штурмовой роты с позывным "Оса".

Его бойцы зашли на 12 километров в тыл противника и заминировали дорогу, по которой снабжают украинских военных. В первую же ночь там подорвались два броневика "Казак" с десантом. Дежурившие у засады морпехи добили технику из гранатометов. За следующую неделю на том же участке было уничтожено еще семь единиц вражеской техники.

На границе Курской области "Арктический" освободил позицию российских пограничников. Сидевшие там вэсэушники из заключенных признались, что не знали, с какой стороны появится противник и на всякий случай не ждали его ниоткуда.

С особенным удовольствием "Оса" вспоминает рейд на Плехово. Внаглую, среди бела дня его штурмовые группы ворвались в деревню на трех машинах, подавили сопротивление ВСУ и заняли восточную часть села.