В конце октября во время попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы противника в Брянскую область был ликвидирован морпех США в отставке Кори Навроцки, сообщает Northpennnow. Он являлся уроженцем штата Пенсильвания.

Награжденный ветеран морской пехоты, дважды награжденный медалью «Пурпурное сердце» житель Лэнсдейла погиб в бою в Брянской области России во время разведывательно-диверсионного вторжения в качестве добровольческого бойца Вооруженных сил Украины, — говорится в публикации.

Навроцки 20 лет прослужил в различных подразделениях артиллерии морской пехоты США. Он участвовал в нескольких американских «миссиях» в Афганистане, Ираке и Кувейте и ушел в отставку в 2021 году. Наемник получил военный билет на Украине 4 сентября.

Ранее два года помогавший российским войскам с подконтрольной Украине территории американец Дэниел Мартиндейл дал совет иностранным наемникам объективно читать новости, прежде чем вступать в боевые действия. Мартиндейла из зоны боевых действий вывезли российские военнослужащие в районе села Богоявленка в ДНР. Затем американца доставили в Донецк. Силовики уточнили, что иностранец находился на подконтрольной Киеву территории еще до начала СВО.