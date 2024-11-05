Минобороны заявило о попытке атаки шести беспилотников ВСУ на Россию

В ночь на вторник, 5 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России шесть беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

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Там уточнили, что все шесть летательных аппаратов пытались ударить по приграничной Брянской области — их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) .

В Госдуме прокомментировали мощную атаку беспилотников по территории России

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

3 ноября над Ростовской областью сбили 16 беспилотников. Доны уничтожили в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе, никто не пострадал.