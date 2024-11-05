Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 ноября 2024 года.

Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на южнодонецком направлении

Экипажи российских танков Т-80БВМ сорвали атаку противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на южнодонецком направлении. Разведка заметила скопление живой силы ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения. Было принято решение о нанесении огневого поражения по планирующему атаковать противнику.

Точным огнем атака формирований ВСУ была сорвана, противник понес потери в живой силе и технике.

Минобороны заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ в курском приграничье

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт и пехоту Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло в приграничье Курской области. Прибывшие российские бойцы оперативно развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели ее на полученные координаты и нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, поразив скопление противника и техники.

Контроль поражения цели вели военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА.

Российские десантники перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курской области

Тульские разведчики-десантники перекрыли один из маршрутов, по которым противник пытался прорываться на территорию Курской области, сообщает ТАСС.

Это произошло с помощью минного заграждения.

ВСУ, используя инженерную технику иностранного производства, постоянно осуществляли прорыв государственной границы на нескольких участках в Глушковском районе.