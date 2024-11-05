Мобилизация: последние новости на сегодня 5 ноября 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 ноября 2024, в материале «Рамблера».
Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, сообщает RT.
По его словам, в экстремальных условиях, иногда с риском для жизни, воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы. Они добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства.
Также министр отметил, что сегодня в ходе спецоперации военные разведчики демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг.
Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО
Президент России Владимир Путин поговорил на Красной площади с детьми военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил мужество их отцов.
Активистка «Общероссийского народного фронта» из ДНР, 16-летняя Сабина Сулейманова рассказала российскому лидеру, что ее отец, командир батареи, погиб в зоне специальной военной операции. Он нес службу с 2014 года.
Путин в ответ заявил, что на таких людях, как отец Сабины, и держится страна.
Путин проводит встречу с ветераном СВО Первышовым
Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим мэром Краснодара, ветераном специальной военной операции Евгением Первышовым, сообщает RT.
Глава государства предложил Первышову пост врио губернатора Тамбовской области.